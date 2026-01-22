O corpo da feirante Dagmar Grimm Streger, 76 anos, que foi retirado nesta quarta-feira (21) de um poço desativado com cerca de 30 metros de profundidade localizado na propriedade onde ela morava, na zona rural de Bauru, após operação complexa de resgate que durou três semanas (leia abaixo), será sepultado nesta sexta-feira (23), às 9h30, no Cemitério Parque Jardim do Ypê. Investigações conduzidas por equipes da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) apontam que ela foi vítima de um latrocínio (roubo seguido de morte). Os caseiros do local estão presos por suspeita de envolvimento no crime.

Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, a força-tarefa para resgatar o corpo de Dagmar reuniu equipes da Secretaria de Infraestrutura (Obras) de Bauru, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros e foi necessário escavar uma cratera gigantesca no entorno do poço de sua propriedade, no bairro Rio Verde.

Além da enorme abertura de terra, outra dificuldade foi remover vários sacos de adubo que o casal de caseiros Paulo Henrique Vieira, 55 anos, e Daniela dos Santos Vieira, 40, jogou sobre a vítima no poço, supostamente para mascarar o cheiro da decomposição, apurou a reportagem.