Já circula no WhatsApp de moradores de Bauru uma tentativa de golpe cuja mensagem traz um alerta falso para que as pessoas regularizem uma suposta dívida com a Receita Federal, devido a pendência no CPF. A reportagem do JCNET também recebeu esse conteúdo pelo celular.

O objetivo do golpista é induzir a vítima a clicar em um link no qual aparece o nome do banco do qual o receptor da mensagem seria cliente. Após acessar esse navegador falso, surge a mensagem: “Receita Federal do Brasil. Para acessar suas informações fiscais, informe seu CPF”.

Quando o número é inserido, aparece uma tela que imita a aparência de sites do governo federal e exibe, de forma falsa, o aviso: “Aviso urgente. Após cruzamento de dados de suas declarações do Imposto de Renda dos anos de 2019, 2020 e 2021, foi identificada uma pendência tributária em sua situação fiscal”. Em seguida, há menção a punições, o que deixa a vítima com medo e mais suscetível ao golpe, podendo resultar na perda de valores por meio do pagamento de boletos on-line gerados pelos criminosos.

A mensagem via WhatsApp: