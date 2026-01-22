22 de janeiro de 2026
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
NOME DA RECEITA

Golpe novo em Bauru atribui suposta pendência fiscal ao CPF

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Ilustração feita com IA
Mensagem com link falso chega pelo WhatsApp
Mensagem com link falso chega pelo WhatsApp

Já circula no WhatsApp de moradores de Bauru uma tentativa de golpe cuja mensagem traz um alerta falso para que as pessoas regularizem uma suposta dívida com a Receita Federal, devido a pendência no CPF. A reportagem do JCNET também recebeu esse conteúdo pelo celular.

O objetivo do golpista é induzir a vítima a clicar em um link no qual aparece o nome do banco do qual o receptor da mensagem seria cliente. Após acessar esse navegador falso, surge a mensagem: “Receita Federal do Brasil. Para acessar suas informações fiscais, informe seu CPF”.

Quando o número é inserido, aparece uma tela que imita a aparência de sites do governo federal e exibe, de forma falsa, o aviso: “Aviso urgente. Após cruzamento de dados de suas declarações do Imposto de Renda dos anos de 2019, 2020 e 2021, foi identificada uma pendência tributária em sua situação fiscal”. Em seguida, há menção a punições, o que deixa a vítima com medo e mais suscetível ao golpe, podendo resultar na perda de valores por meio do pagamento de boletos on-line gerados pelos criminosos.

A mensagem via WhatsApp:

O texto pode variar, mas segue um padrão. Ele também apresenta erros ortográficos. Veja:
Prezado(a) [SEU NOME AQUI],
Estamos entrando em contato para informar uma atualização
Status atual: Informamos que foi identificada uma pendencia fiscal no seu CPF.
Detalhes: Em conformidade com o Art. 142 do CTN, apos cruzamento de dados com a Receita Federal, identificamos pendencia tributaria vinculada ao seu CPF. ?? Cliente [SEU BANCO AQUI]: foi liberada uma condicao especial com desconto para regularizacao da divida, disponivel por tempo limitado.
Para acompanhar informações atualizadas sobre o status do seu CPF, a consulta pode ser realizada pelo endereço abaixo: https:// [LINK COM NOME DO BANCO]
Aviso gerado para lista de clientes cadastrados.

O que diz a Fazenda

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) não reconhece o endereço regularize.combr.is/ como sendo de sua responsabilidade, propriedade ou gestão.
O órgão afirma que não entra em contato por Whatsapp ou Telegram. Além disso, o acesso de pessoas físicas ao Portal Regularize é feito somente através do login e senha do gov.br, garantindo mais segurança ao processo. E procuradoria não solicita o CPF do contribuinte como forma de acesso ao portal.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários