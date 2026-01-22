Já circula no WhatsApp de moradores de Bauru uma tentativa de golpe cuja mensagem traz um alerta falso para que as pessoas regularizem uma suposta dívida com a Receita Federal, devido a pendência no CPF. A reportagem do JCNET também recebeu esse conteúdo pelo celular.
O objetivo do golpista é induzir a vítima a clicar em um link no qual aparece o nome do banco do qual o receptor da mensagem seria cliente. Após acessar esse navegador falso, surge a mensagem: “Receita Federal do Brasil. Para acessar suas informações fiscais, informe seu CPF”.
Quando o número é inserido, aparece uma tela que imita a aparência de sites do governo federal e exibe, de forma falsa, o aviso: “Aviso urgente. Após cruzamento de dados de suas declarações do Imposto de Renda dos anos de 2019, 2020 e 2021, foi identificada uma pendência tributária em sua situação fiscal”. Em seguida, há menção a punições, o que deixa a vítima com medo e mais suscetível ao golpe, podendo resultar na perda de valores por meio do pagamento de boletos on-line gerados pelos criminosos.
A mensagem via WhatsApp:
O texto pode variar, mas segue um padrão. Ele também apresenta erros ortográficos. Veja:
Prezado(a) [SEU NOME AQUI],
Estamos entrando em contato para informar uma atualização
Status atual: Informamos que foi identificada uma pendencia fiscal no seu CPF.
Detalhes: Em conformidade com o Art. 142 do CTN, apos cruzamento de dados com a Receita Federal, identificamos pendencia tributaria vinculada ao seu CPF. ?? Cliente [SEU BANCO AQUI]: foi liberada uma condicao especial com desconto para regularizacao da divida, disponivel por tempo limitado.
Para acompanhar informações atualizadas sobre o status do seu CPF, a consulta pode ser realizada pelo endereço abaixo: https:// [LINK COM NOME DO BANCO]
Aviso gerado para lista de clientes cadastrados.
O que diz a Fazenda
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) não reconhece o endereço regularize.combr.is/ como sendo de sua responsabilidade, propriedade ou gestão.
O órgão afirma que não entra em contato por Whatsapp ou Telegram. Além disso, o acesso de pessoas físicas ao Portal Regularize é feito somente através do login e senha do gov.br, garantindo mais segurança ao processo. E procuradoria não solicita o CPF do contribuinte como forma de acesso ao portal.