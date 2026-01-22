22 de janeiro de 2026
NO TELHADO

Ladrão quebra braço, desiste de furto e acaba preso em Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Priscila Medeiros/Arquivo JCNET
Viatura da PM de Bauru
Viatura da PM de Bauru

Um homem de 26 anos foi preso pela Polícia Militar de Bauru, na madrugada desta quinta-feira (22), após ter um furto frustrado em um estabelecimento comercial na rua Rio Branco, no Centro.

Ele se cortou ao transpor uma concertina do muro e fraturou o braço durante uma queda. O indivíduo chegou a separar diversos itens de valor para subtrair mas, devido aos ferimentos e à chegada de uma viatura, acabou desistindo e tentou fugir pelos telhados de outros prédios comerciais, até ser capturado.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), o ladrão chegou a agrupar, em uma sala, perfumes, videogames, controles remotos, notebook, conversor de TV e aparelhos de DVD. O suspeito foi encaminhado ao Plantão Policial e recebeu atendimento médico. Ele teve a prisão em flagrante decretada e ficou à disposição da Justiça.

