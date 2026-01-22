A mais recente atualização do World Economic Outlook do Fundo Monetário Internacional (FMI), divulgada em 19 de janeiro de 2026, trouxe um banho de água fria nas expectativas para a economia brasileira: a projeção de crescimento do PIB para este ano caiu de 1,9% para 1,6%, uma revisão negativa que não surpreende quem acompanha o acirrado descompasso entre política fiscal e política monetária no país.

Segundo o próprio Fundo, a revisão para baixo é explicada principalmente pelos efeitos defasados da política monetária restritiva, com a taxa Selic mantida em 15% ao ano, o maior patamar em quase duas décadas e vigente desde agosto de 2025. O Banco Central, ao optar por juros elevados, busca conter a inflação e manter o apetite dos investidores por títulos públicos — um esforço que, embora tecnicamente justificável, cobra seu preço sobre a atividade econômica.

Ao mesmo tempo, o governo federal tem adotado uma estratégia oposta: expansão de gastos, aumento da liquidez e intensificação de estímulos fiscais. É a clássica disputa de sinais contraditórios. De um lado, a política fiscal pisa no acelerador; de outro, a política monetária puxa o freio de mão. O resultado, como mostra agora o FMI, é um país que cresce menos do que poderia — e menos do que seus pares.