A economia digital transformou dados pessoais em um dos ativos mais valiosos do nosso tempo — e, ao mesmo tempo, em um dos mais vulneráveis. Vazamentos deixaram de ser episódios pontuais para se tornarem recorrentes, atingindo empresas privadas, órgãos públicos e milhões de cidadãos. A discussão já não gira em torno da possibilidade de um incidente, mas do momento em que ele ocorrerá e do impacto que será capaz de produzir.

No setor privado, os exemplos se acumulam. Recentemente, o grupo Multiplan, controlador da rede ParkShopping, confirmou a invasão de seu aplicativo e o vazamento de dados de usuários. Segundo a própria empresa, houve acesso não autorizado a bases cadastrais contendo informações pessoais dos clientes e, em alguns casos, os quatro últimos dígitos do cartão e a data de validade. Ainda que não se trate do número completo do cartão, esse conjunto de dados é suficiente para facilitar golpes, fraudes e práticas de engenharia social, produzindo danos concretos e duradouros. O episódio deixa claro que o risco não é teórico.

Se uma corporação bilionária, com estrutura tecnológica robusta e foco permanente em eficiência e lucro, falha na proteção de dados de consumidores, o alerta se impõe. E ele se torna ainda mais grave quando o debate é deslocado do ambiente privado para o setor público. A diferença entre um shopping center e o Estado é profunda e não pode ser ignorada.