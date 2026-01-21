Policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru prenderam em flagrante, nesta quarta-feira (21), no bairro Pousada da Esperança, jovem de 20 anos suspeito de trocar fios de telefonia por drogas.
As equipes realizavam diligências com a finalidade de identificar pontos de comércio ilegal de fios e cabos de cobre de origem ilícita quando abordaram o jovem em um provável ponto de venda de entorpecentes.
Segundo a Polícia Civil, ele havia acabado de receber uma sacola contendo fios de telefonia, pagando pelo material, muito provavelmente, com porções de drogas. Próximo ao suspeito, os policiais encontraram, em um cano de saída de água, uma sacola contendo 72 pinos com cocaína e 10 porções de haxixe conhecido como "ice".
O jovem confessou aos policiais que estava vendendo drogas no local e que havia recebido os fios telefônicos pelo valor de R$ 5,00 para posterior revenda. O material foi avaliado por um representante da empresa de telefonia em R$ 41,85.
"Em se tratando do furto de fios, o prejuízo da empresa de telefonia é consideravelmente alto, pois há gastos expressivos com a reposição dos lances de fios subtraídos", ressalta a corporação. "Além disso, as pessoas que contratam com a empresa de telefonia também são vítimas, pois tem os seus serviços interrompidos até a efetivação dos reparos".
Conduzido até o SIG, o suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e receptação dolosa e aguarda audiência de custódia na Cadeia Pública de Avaí.