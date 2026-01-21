Policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru prenderam em flagrante, nesta quarta-feira (21), no bairro Pousada da Esperança, jovem de 20 anos suspeito de trocar fios de telefonia por drogas.

As equipes realizavam diligências com a finalidade de identificar pontos de comércio ilegal de fios e cabos de cobre de origem ilícita quando abordaram o jovem em um provável ponto de venda de entorpecentes.

Segundo a Polícia Civil, ele havia acabado de receber uma sacola contendo fios de telefonia, pagando pelo material, muito provavelmente, com porções de drogas. Próximo ao suspeito, os policiais encontraram, em um cano de saída de água, uma sacola contendo 72 pinos com cocaína e 10 porções de haxixe conhecido como "ice".