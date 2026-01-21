A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar a causa e as circunstâncias da morte de uma menina de 1 ano que deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Geisel em parada cardiorrespiratória, já sem vida conforme médico que realizou o atendimento, no início da noite desta terça-feira (20), em Bauru. Uma das suspeitas levantadas pela polícia é de que ela tenha ingerido acidentalmente medicamento ansiolítico. O corpo da criança foi sepultado nesta quarta-feira (21).
O delegado responsável pelo caso, Adriano Crês, explicou que está aguardando o resultado dos exames necroscópico e toxicológico, que ainda não ficaram prontos, e a cópia integral do prontuário médico da menina. "Na próxima semana, já iniciaremos oitivas dos parentes, policiais militares e testemunhas do caso", declara.
Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, a criança passou mal em sua casa, no Jardim Tangarás, e foi levada até a UPA por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em parada cardiorrespiratória.
A assessoria de imprensa da Prefeitura de Bauru informou que foram realizados todos os protocolos e procedimentos necessários de reanimação, mas sem sucesso, provavelmente devido ao tempo prolongado de parada cardíaca.
A Polícia Militar (PM) foi acionada pela unidade e informações preliminares apuradas no local indicam que a menina possa ter sofrido uma grave intoxicação após a ingestão acidental do medicamento clonazepam, que é conhecido como Rivotril.
A causa do óbito, porém, só será confirmada após o resultado dos exames realizados pelo Instituto Médico Legal (IML). A ocorrência foi apresentada no plantão policial como morte suspeita e segue sob investigação.