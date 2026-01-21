Equipe da 1.ª Companhia da Polícia Militar (PM) prendeu em flagrante, na noite desta terça-feira (20), em Bauru, um homem que invadiu um comércio na região central para furtar fios.

Durante patrulhamento com o objetivo de coibir crimes na região, os policiais foram acionados para atender um furto em andamento em um estabelecimento na avenida Rodrigues Alves.

Quando a equipe chegou, localizou o suspeito escondido atrás de um trailer. Além de um alicate, a PM encontrou grande quantidade de fios que ele tinha deixado separada para levar.