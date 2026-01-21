21 de janeiro de 2026
Homem é baleado na perna enquanto trabalhava em obra em Bauru

Por Lilian Grasiela | da Redação
O caso foi registrado no plantão policial como lesão corporal e será investigado pela Polícia Civil
Um pedreiro de 23 anos foi baleado na perna, na tarde desta terça-feira (20), quando trabalhava em uma obra na rua Jorge Schneyder Filho, no Parque Paulista, em Bauru. O caso foi registrado no plantão policial como lesão corporal e será investigado pela Polícia Civil.

Segundo o registro policial, por volta das 16h20, a Polícia Militar (PM) foi acionada para dar apoio a uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no atendimento a um homem que havia sido atingido por disparo de arma de fogo.

A vítima contou aos policiais que trabalhava em uma obra no local desde o último sábado (17), mas não deu detalhes sobre o autor e nem informações de onde partiu o disparo e o ponto exato onde estava quando foi alvejado, o que inviabilizou a perícia.

A reportagem apurou que a lesão na perna do pedreiro foi grave, compatível com munição de espingarda de calibre 12. Ele foi encaminhado pelo Samu ao Pronto-Socorro Central (PSC), onde permaneceu internado para atendimento, sem risco de morte.

