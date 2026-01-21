Os anos se sucedem, algumas coisas mudam, mas para além de criarmos expectativas sobre as atitudes dos outros, é essencial que as mais importantes mudanças venham de dentro de nós. Esperar somente pelas alheias é dar poder a quem não merece e abandonar o leme da vida. A questão, entretanto, é que isso é mais simples na teoria do que na prática.

Tudo começa com uma alteração no olhar que temos sobre nós, sobre os outros e sobre a nossa relação com as pessoas que convivem conosco. Para 2026, particularmente, entabulei um desafio para mim: quero reciprocidade, inclusive a minha quanto ao próximo. Não me refiro, porém, à exata medida das coisas, como se tudo fosse uma troca balizada pela Lei de Talião.

Tenho como meta individual observar como trato as pessoas, se devolvo a elas todas as gentilezas, o carinho, a atenção, a consideração. No correr dos dias atribulados, posso ter negligenciado isso em alguma medida, sem perceber. Embora eu procure ser atenciosa com as pessoas, de forma geral, o vigiar deve ser constante. Se for para magoar ou desagradar alguém, que seja por opção, não por descuido.