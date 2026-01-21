Medidas recentes adotadas pelo poder público aprofundam uma distorção histórica da economia brasileira: a insistência em elevar uma carga tributária que já é excessiva, penalizando investimentos, empregos e a competitividade do País. Mais uma vez, recorre-se à solução fácil e comprovadamente ineficaz de ampliar a transferência de recursos dos setores produtivos e da sociedade para o Estado, como forma de conter o rombo fiscal. É uma prática desgastada, que não enfrenta a raiz do problema e castiga quem produz, trabalha e gera riqueza. É preciso dizer basta.

Dentre as iniciativas mais nocivas está a recente aprovação da Lei Complementar nº 128/2025, que inaugura um equívoco conceitual grave ao tratar o lucro presumido como se fosse um benefício fiscal. Não é e jamais foi. Classificá-lo dessa forma é falacioso. Na prática, a lei promove uma elevação direta da tributação nesse regime, ao aumentar o percentual de presunção para empresas com receita anual acima de R$ 5 milhões. O resultado é indisfarçável, ou seja, a majoração de impostos, aumento de custos e um claro desestímulo ao crescimento dos negócios.

Quase metade do ônus adicional criado por essa lei recai sobre a indústria. Trata-se de uma alternativa inaceitável, sobretudo diante do papel estratégico do setor na economia brasileira. Nossa atividade gera milhões de empregos, paga os melhores salários médios, agrega valor às exportações e lidera os investimentos em inovação e tecnologia. Penalizá-la impacta de modo negativo o presente e o futuro do desenvolvimento nacional.