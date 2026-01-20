A Polícia Militar (PM), por meio do Comando de Policiamento do Interior 9 e do 10.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (10.º Baep), realizou nesta terça-feira (20) operação de combate ao tráfico internacional de drogas no interior de São Paulo e no estado do Mato Grosso do Sul. Batizada de operação Expurgo, a ação investiga esquema de transporte de cocaína por meio de "mulas do tráfico" em viagens clandestinas ao estado. Ela foi feita em parceria com a Polícia Federal (PF) e cumpriu 12 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão em Americana, Santa Bárbara D’Oeste, Limeira, Piracicaba, Botucatu, São Paulo e Corumbá (MS).

As ordens judiciais foram expedidas pela Justiça Federal. O secretário da Segurança Pública, Osvaldo Nico Gonçalves, afirmou que essa operação integrada revela a preocupação das autoridades em combater crimes deste tipo. "O tráfico de drogas fomenta diversos outros crimes, como roubo, furto e lavagem de dinheiro, além de destruir lares quando a pessoa se torna dependente química. Aqui em São Paulo não vamos permitir que traficantes fiquem impunes", disse.

No total, um alvo foi localizado e preso em Santa Bárbara D'Oeste. Durante as diligências, e com o apoio de cães policiais, as equipes localizaram quatro armas, sendo duas pistolas, um fuzil e um revólver; R$ 75 mil em dinheiro e três celulares que estavam escondidos em fundos falsos de móveis na residência. Em Limeira, um suspeito fugiu para uma área de mata e, durante troca de tiros com os policiais, foi alvejado. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu.