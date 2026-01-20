Donald Trump não é um acidente histórico. Ele é um sintoma. E, como todo sintoma grave, encontra paralelos claros em líderes do passado que confundiram poder com destino, governo com vontade pessoal e nação com espelho do próprio ego.

Napoleão Bonaparte acreditava ser maior que a França. Transformou a Revolução em trampolim para si mesmo, concentrou poder, redesenhou leis para legitimar sua ambição e tentou dominar a Europa convencido de que o mundo precisava ser organizado à sua imagem. A loucura de Napoleão não estava apenas nas guerras, mas na certeza absoluta de que a História lhe devia obediência. Trump opera no mesmo registro mental: acredita que instituições existem para servi-lo, que leis podem ser dobradas pela força da sua vontade e que o mundo deve girar em torno dos interesses americanos definidos exclusivamente por ele.

Nero, imperador romano, governava pelo espetáculo, pelo caos e pela indiferença diante da destruição. Enquanto Roma ardia, real ou simbolicamente, Nero cuidava da própria imagem, do aplauso e da manutenção do poder. Trump não precisou incendiar uma cidade; incendiou a confiança nas instituições, atacou a imprensa, desacreditou eleições e tratou crises globais como palco pessoal. Em ambos, a mesma lógica: o governante não é responsável pelo desastre o desastre é um detalhe inconveniente diante do ego.