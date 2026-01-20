A Polícia Penal do Estado de São Paulo informa que, durante a operação Retorno Seguro, realizada após o retorno da última saída temporária, entre 23 de dezembro de 2025 e 5 de janeiro de 2026, foram realizados procedimentos de revistas nos detentos e no entorno dos estabelecimentos prisionais da região de Bauru, resultando em importantes apreensões. Ao todo, foram apreendidos 2,267 quilos de maconha, 239 gramas de cocaína e 36 aparelhos celulares, além de três fones de ouvido, três baterias de celular, três chips telefônicos, dois carregadores de celular e uma nota de R$ 10,00 em espécie.

Durante as ações, custodiados que tentaram introduzir ilícitos no próprio corpo foram identificados por meio dos escâneres corporais existentes nas unidades. Aqueles que não conseguiram expelir os objetos no local foram encaminhados a hospitais da região para a retirada dos itens, uma vez que, no caso de entorpecentes, o rompimento do invólucro representa alto risco à vida.

Também foram identificados detentos que ocultaram ilícitos em áreas próximas aos presídios, com o objetivo de resgatá-los posteriormente, durante a saída regular para trabalho ou estudo. Em parte das operações, houve o apoio de cães farejadores, treinados para a detecção de drogas e aparelhos celulares.

Apreensões em todo o Estado