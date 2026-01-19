Nesta segunda-feira (19), em Bauru, policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ) que estavam em uma viatura descaracterizada flagraram um homem conduzindo motocicleta sem placa e com sinais identificadores do chassi e do número do motor suprimidos. Ele foi encaminhado à unidade e o veículo foi apreendido para a realização de perícia.

De acordo com o registro policial, ao passar pela viatura, o suspeito, que dirigia uma moto prata, sem placa, olhou diversas vezes para trás, acelerou e estacionou em frente à sua residência, aparentando a intenção de guardar o veículo.

Diante da atitude suspeita, segundo a Polícia Civil, foi realizada a abordagem e os policiais constataram que a moto apresentava sinais identificadores do chassi e do número do motor suprimidos. O homem foi ouvido na CPJ e o veículo foi encaminhado para perícia. O caso, registrado como adulteração de sinal identificador de veículo, será investigado.