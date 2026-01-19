Um adolescente de 17 anos foi apreendido pelo 13º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), na madrugada deste domingo (18), em Bauru, após fugir em uma moto de uma abordagem policial e tentar se esconder dentro de casa, no Parque Bauru. No local, também foi apreendida uma grande quantia em dinheiro no quarto do jovem.

Segundo o registro policial, a equipe visualizou o rapaz trafegando no contrafluxo da rua Maria José Cordovil de Souza, no Jardim Nova Bauru, quando foi dada ordem de parada. Ele desviou e fugiu, sendo acompanhado de perto pelos policiais. Ao chegar à residência, deixou a moto com uma chave mixa utilizada na ignição e entrou no interior do imóvel.

A entrada da equipe do Baep foi autorizada pelos pais, e os policiais localizaram R$ 3.819,00 guardados no quarto do adolescente, sem informação sobre a origem do dinheiro.