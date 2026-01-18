18 de janeiro de 2026
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
SOB INVESTIGAÇÃO

Cadeirante tem casa invadida e é amarrado durante roubo em Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Bruno Freitas
Caso é investigado pela Polícia Civil
Caso é investigado pela Polícia Civil

Um cadeirante de 41 anos, que possui uma doença degenerativa grave, teve a casa invadida por dois homens na noite deste sábado (17), em Bauru. Para roubá-lo, a dupla o amarrou com braçadeiras plásticas. Com dificuldade de fala, a vítima sequer conseguia pedir socorro. Os ladrões fugiram com um televisor e um videogame Xbox.

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), a vítima acredita que uma ex-cuidadora seja a mandante do crime. Isso porque, segundo a denúncia, há alguns dias ela teria pegado o celular dele sem permissão e desviado R$ 8 mil de sua conta por meio de uma transação via Pix. Posteriormente, em outra data, a mesma mulher teria retornado ao local e, aproveitando-se do quadro de saúde da vítima, entrado na casa dela acompanhada de dois homens para mostrar o que havia de valor no imóvel. A Polícia Civil investiga o caso.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários