Um cadeirante de 41 anos, que possui uma doença degenerativa grave, teve a casa invadida por dois homens na noite deste sábado (17), em Bauru. Para roubá-lo, a dupla o amarrou com braçadeiras plásticas. Com dificuldade de fala, a vítima sequer conseguia pedir socorro. Os ladrões fugiram com um televisor e um videogame Xbox.
De acordo com o boletim de ocorrência (BO), a vítima acredita que uma ex-cuidadora seja a mandante do crime. Isso porque, segundo a denúncia, há alguns dias ela teria pegado o celular dele sem permissão e desviado R$ 8 mil de sua conta por meio de uma transação via Pix. Posteriormente, em outra data, a mesma mulher teria retornado ao local e, aproveitando-se do quadro de saúde da vítima, entrado na casa dela acompanhada de dois homens para mostrar o que havia de valor no imóvel. A Polícia Civil investiga o caso.