Uma mulher acionou a Polícia Militar (PM) após se sentir intimidada e ameaçada por um ‘flanelinha’, que a cobrou mesmo depois dela ter efetuado o pagamento da Zona Azul, na manhã desta sexta-feira (16), na região central de Bauru. O caso ocorreu por volta das 10h, nas proximidades da Praça Rui Barbosa.

A condutora estava acompanhada da filha de 6 anos, quando foi abordada pelo homem que se ofereceu para cuidar do automóvel. Ao informar que não precisava do serviço, por já ter pagado o estacionamento rotativo, o ‘flanelinha’ afirmou que o local seria “área dele” e que o carro só poderia permanecer ali por dez minutos, contou a mulher aos agentes.

Eles foram acionados somente depois de a situação ter evoluído para uma discussão. A motorista ainda relatou aos agentes de segurança que, em dado momento, o homem mencionou colocar fogo no veículo. Por essa razão, temendo pela própria segurança e pela da filha, ela entrou em uma loja próxima e acionou a Polícia Militar.