Admito que tentei não escrever sobre o fato, mas de tanto assistir a vídeos e comentários nas redes sociais, acabei não resistindo à tentação.

Para situar o leitor, refiro-me ao caso de uma gaúcha de 54 anos que acreditou estar em um relacionamento virtual com o famoso ator de Hollywood, Brad Pitt.

De acordo com a primeira versão dos fatos que circulou pela internet, ela afirmava que eles tinham planos de se casar e que ele viria morar no Brasil, em uma pequena cidade do Rio Grande do Sul.