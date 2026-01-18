No planejamento urbano contemporâneo, a diferença entre desenho autoral e desenho como processo torna-se cada vez mais evidente. O desenho autoral concentra decisões e cria imagens de cidades fechadas, em que a forma e a visão do projetista determinam a configuração do território.

Já o desenho processual, defendido por urbanistas como Bernardo Secchi e Paola Viganò, desloca o foco da forma final para estratégias, diretrizes e participação coletiva, lidando com a complexidade, a fragmentação e as mudanças constantes da cidade contemporânea.

O desenho como processo se articula à gestão democrática da cidade, prevista pelo Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001), que reconhece a população como participante ativo na formulação, execução e acompanhamento dos planos urbanos.