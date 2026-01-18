A recente aprovação da lei que institui o Código de Defesa do Contribuinte de impostos tem sido amplamente noticiada, sobretudo em razão dos mecanismos rigorosos voltados ao chamado devedor contumaz.

No âmbito federal considera-se devedor contumaz aquele que possui débitos iguais ou superiores a quinze milhões de reais, cabendo a Estados e Municípios fixar, por lei própria, os parâmetros aplicáveis em suas respectivas esferas.

Esse enfoque, no entanto, acabou ofuscando outro aspecto relevante da legislação. Embora o Código também faça referência aos chamados "contribuintes bons pagadores", o tratamento conferido a eles permanece essencialmente burocrático.