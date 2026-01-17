Tenho acompanhado pelas redes sociais e seguido José Marcos e sua família. Trata-se de um menino com 6 anos de idade que diz já ser agrônomo.
Ele é filmado pelo celular de sua mãe, que é uma simpatia. Chama o seu pai de Sr. Gustavo, que é sensacional, e também sua irmã Maria, com 2 anos, que é uma doçura de criança. Eles formam uma família feliz, vivem e mostram os momentos do agronegócio onde moram, em uma fazenda no Mato Grosso.
São famosos e conhecidos por mais de três milhões de seguidores. Passam pequenos filmes do menino muito inteligente e comunicativo, já conhecedor dos assuntos diversos da vida no campo.
Isso me faz lembrar da vida difícil na roça. Nasci e convivo até hoje com os incansáveis produtores rurais, que acordam cedo, movimentam o dia inteiro e só param à noite, para continuar com a rotina no dia seguinte, dependendo do clima para o seu sucesso.
Mas, voltando ao menino prodígio José Marcos, ele já está sendo convidado para as feiras agropecuárias, concedendo entrevistas, distribuindo autógrafos e fazendo propagandas. Acredito que logo terá um programa exclusivo como apresentador na televisão.
Sejam também seguidores dessa família de José Marcos no Instagram, que está passando bons exemplos de convivência para todo o Brasil!