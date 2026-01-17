Tenho acompanhado pelas redes sociais e seguido José Marcos e sua família. Trata-se de um menino com 6 anos de idade que diz já ser agrônomo.

Ele é filmado pelo celular de sua mãe, que é uma simpatia. Chama o seu pai de Sr. Gustavo, que é sensacional, e também sua irmã Maria, com 2 anos, que é uma doçura de criança. Eles formam uma família feliz, vivem e mostram os momentos do agronegócio onde moram, em uma fazenda no Mato Grosso.

São famosos e conhecidos por mais de três milhões de seguidores. Passam pequenos filmes do menino muito inteligente e comunicativo, já conhecedor dos assuntos diversos da vida no campo.