O golpe do amor é uma das versões mais cruéis do crime cibernético. Os estelionatos sentimentais, como a daquela senhora de 54 anos que na véspera do Natal ficou esperando o ator Brad Pitt no Aeroporto de Erechim (RS) deixou-nos comovidos. Ninguém sabe até aonde vai a maldade humana e o que são capazes de criar para engabelar o próximo. Maria, em plena crise da meia-idade, foi roubada duas vezes: nas suas economias e na sua dignidade.

O noticiário nos dá conta de centenas de golpes idênticos ocorridos no Brasil e no mundo, não só com o Brad Pitt imaginário, mas também com Keanu Reeves, Leonardo DiCaprio e muitos outros galãs. Somente no Reino Unido, no ano passado, os prejuízos somaram 150 milhões de libras (mais de R$ 1 bilhão). No mundo todo, 41,6 milhões de pessoas foram vítimas da sua boa-fé em amores fictícios. A solidão dos velhinhos virou oportunidade de negócio para bandido.

Viralizou para o mundo o vídeo da Maria, de 54 anos, esperando o fruto do seu amor surgido da maravilha tecnológica da internet. A polícia estranhou as horas de espera em um aeroporto onde aviões comerciais não operam. Ela informou que aguardava Brad Pitt para com ele se casar, "conforme o combinado". Repetidas vídeochamadas, com o ator ao vivo, não deixaram dúvidas. Numa delas Brad ainda vestia o macacão de piloto do seu último filme "F1". O relacionamento iniciara-se há dois meses e os planos eram o de morar em São Valentim, cidade de 2 mil habitantes, não muito longe dali. A paisagem bucólica faria bem para o artista cansado da vida agitada de Hollywood.