Homem é preso com 53 potes de cocaína pura em Bauru; VÍDEO

Por Cássia Peres | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Os agentes visualizaram o suspeito em atitude típica de tráfico carregando uma mochila preta
Um homem foi preso por tráfico de drogas na região do bairro Ferradura Mirim, em Bauru, após ser flagrado com 53 potes de cocaína em estado puro, que totalizaram 84 gramas, além de 330 pinos da substância. Durante a ação, os policiais também apreenderam 264 porções de maconha, de diferentes tamanhos, somando aproximadamente um quilo da droga. Ainda foram localizados R$ 840 em dinheiro e um aparelho celular.

De acordo com a Polícia Militar, a prisão ocorreu durante patrulhamento da Companhia de Força Tática do 4º Batalhão de Caçadores (BC), nesta quinta-feira (15). Os agentes visualizaram o indivíduo em atitude típica de tráfico, carregando uma mochila preta. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir, mas foi detido após cerco policial.

O homem foi encaminhado ao plantão policial, onde a ocorrência foi registrada, e permaneceu à disposição da Justiça. A ação foi divulgada pela Comunicação Social do 4º Batalhão de Caçadores.

