Refiro-me ao Jornal da Cidade, que não é novo porque está em vias de completar o seu 60º aniversário, recentemente reformulado para uma Super Edição Semanal que vai do sábado a sexta feira da semana seguinte, tendo em minhas mãos sua última edição de número 19.732. Graficamente não mudou mas sim internamente com matérias, assuntos e informações pertinentes de nosso interesse como do social e não mais de ocorrências ou notícias locais e da região.
Conclusivamente temos que convir não ser mais possível a qualquer jornal que se preze querer acompanhar e informar os acontecimentos bons ou maus tendo em vista a imprevisibilidade e rapidez com que os mesmos ocorrem. Nenhum jornal tem condições de publicar os fatos que acontecem tendo em vista sua divulgação imediata pelos meios de comunicação rádio, televisão e rede social.. Em outras palavras não conseguirá acompanhar, publicando sempre atrasado.
Quem não tem saudades das manhãs e principalmente dos domingos quando se ia à frente da casa, no jardim ou área, pegar o jornal do dia? Era a minha rotina e naturalmente a de todos os leitores assim como também daqueles que iam comprar nas bancas. Hoje, devido às mudanças que ocorreram, estão acontecendo e virão pela frente em todas as áreas do conhecimento e domínio temos que estar predispostos a entender e aceitar essas mudanças.
Não mais receberei o JC jogado pelo Luiz na área de minha casa. Ele entende. Conclusivamente, assim como o JC mudou, melhor dizendo, se atualizou, nós leitores também temos que mudar atualizando- nos. Enquanto que anteriormente o JC era uma edição diária, hoje tornou-se semanal.
Quanto à sua leitura, o recomendável é que seja lido durante a semana toda do mesmo modo como se faz a leitura de uma revista ou periódico da capital porque deixou de ser em sua meta informativo e, a partir da transformação pelos assuntos selecionados e publicados, esclarecedor e enriquecedor. Suas matérias são de interesse, atuais e diversificadas.
Capitulando, reitero ou reafirmo, assim como se leria um grande periódico como a Folha de São Paulo, O Estado, Globo e os de outras capitais, também deve ser lido o Jornal da Cidade em sua NOVA EDIÇÃO SEMANAL, dependendo do leitor, de uma vez, dinamicamente ou “aos goles” em partes como eu faço sentado confortavelmente. Assevero que seu conteúdo é o pretendido pelos bons leitores. Não decepcionante mas ao contrário, de interesse geral, rico e inteligente.
Concluo que na dúvida caro leitor, não deixe de assinar e ler mas atualize-se. Leia do modo como está acostumado... Consulte e leia como eu estou fazendo porque você também gostará. Boa leitura.