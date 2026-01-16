Refiro-me ao Jornal da Cidade, que não é novo porque está em vias de completar o seu 60º aniversário, recentemente reformulado para uma Super Edição Semanal que vai do sábado a sexta feira da semana seguinte, tendo em minhas mãos sua última edição de número 19.732. Graficamente não mudou mas sim internamente com matérias, assuntos e informações pertinentes de nosso interesse como do social e não mais de ocorrências ou notícias locais e da região.

Conclusivamente temos que convir não ser mais possível a qualquer jornal que se preze querer acompanhar e informar os acontecimentos bons ou maus tendo em vista a imprevisibilidade e rapidez com que os mesmos ocorrem. Nenhum jornal tem condições de publicar os fatos que acontecem tendo em vista sua divulgação imediata pelos meios de comunicação rádio, televisão e rede social.. Em outras palavras não conseguirá acompanhar, publicando sempre atrasado.

Quem não tem saudades das manhãs e principalmente dos domingos quando se ia à frente da casa, no jardim ou área, pegar o jornal do dia? Era a minha rotina e naturalmente a de todos os leitores assim como também daqueles que iam comprar nas bancas. Hoje, devido às mudanças que ocorreram, estão acontecendo e virão pela frente em todas as áreas do conhecimento e domínio temos que estar predispostos a entender e aceitar essas mudanças.