No planejamento urbano contemporâneo, a diferença entre desenho autoral e desenho como processo torna-se cada vez mais evidente. O desenho autoral concentra decisões e cria imagens de cidades fechadas, em que a forma e a visão do projetista determinam a configuração do território. Já o desenho processual, defendido por urbanistas como Bernardo Secchi e Paola Viganò, desloca o foco da forma final para estratégias, diretrizes e participação coletiva, lidando com a complexidade, a fragmentação e as mudanças constantes da cidade contemporânea.

O desenho como processo se articula à gestão democrática da cidade, prevista pelo Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001), que reconhece a população como participante ativo na formulação, execução e acompanhamento dos planos urbanos. Ferramentas como conselhos municipais, audiências públicas e oficinas participativas não são apenas procedimentos legais: são mecanismos centrais para transformar o desenho em instrumento de mediação social, capaz de equilibrar interesses diversos e orientar decisões em consonância com a função social da cidade, como também observou Vittorio Gregotti ao refletir sobre o projeto como dispositivo crítico do território.

Além disso, essa abordagem dialoga com a Nova Agenda Urbana, aprovada pela ONU na Conferência Habitat III, que propõe cidades inclusivas, resilientes, seguras e sustentáveis, e com o ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis, que reforça o direito à habitação adequada, à mobilidade urbana, à qualidade dos espaços públicos e à participação cidadã na tomada de decisões. O desenho processual organiza não apenas formas, mas procedimentos, pactos e estratégias compartilhadas, tornando o planejamento urbano flexível, adaptativo e socialmente legítimo.