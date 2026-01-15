O novo Relatório de Projeções Fiscais do Tesouro Nacional expõe, com a frieza dos números, uma realidade que o Brasil insiste em adiar: a dívida bruta do governo geral pode chegar a cerca de 95% do PIB ao longo dos próximos dez anos, caso a legislação atual seja mantida e nenhuma medida adicional de controle de gastos ou aumento de receitas seja adotada.

As estimativas aparecem em diferentes cenários apresentados pelo Tesouro, todos convergindo para o mesmo alerta: o país segue em trajetória de deterioração fiscal preocupante.

O relatório mostra que fatores como a exclusão parcial dos precatórios das regras fiscais e o crescimento contínuo de despesas obrigatórias ampliam o espaço para gastos no curto prazo, mas agravam a dinâmica da dívida no médio e longo prazo. Em seu cenário mais adverso, a dívida chega a 95,4% do PIB em 2035; mesmo em projeções consideradas mais benignas, ela encosta em 89% do PIB e permanece elevada por anos.