A Polícia Penal do Estado de São Paulo (PPESP) informa sobre a apreensão de objetos ilícitos ocorrida no último fim de semana em estabelecimentos prisionais do Complexo Penal de Bauru. Os dois casos foram registrados no domingo (11) e as envolvidas foram encaminhadas ao plantão policial para o registro do boletim de ocorrência (BO).

Os flagrantes ocorreram durante o procedimento de revista por meio do escâner corporal. Nas imagens, os policiais penais que operavam o equipamento identificaram uma imagem suspeita na região abdominal das visitantes. Questionadas, elas confessaram que transportavam itens escondidos no corpo.

Entre os objetos apreendidos, estão um minicelular, interceptado no Centro de Progressão Penitenciária (CPP) “Dr. Alberto Brocchieri”, e 110 gramas de maconha, apreendidos no CPP “Dr. Eduardo de Oliveira Vianna”. Em ambos os casos, a direção das unidades instaurou procedimento interno para apuração dos fatos, e as visitantes foram suspensas do rol de visitas da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP).