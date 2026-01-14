A Polícia Civil investiga a denúncia de dois irmãos, de 25 e 26 anos, que afirmam terem sido espancados dentro e fora de uma boate de Bauru após um esbarrão que resultou na queda de um celular, na madrugada de 4 de janeiro. O aparelho quebrou e provocou em um desentendimento na fila do caixa, posteriormente registrado na delegacia como lesão corporal, ameaça e roubo.

Segundo o boletim de ocorrência, a confusão começou quando o irmão mais novo teria esbarrado, de forma involuntária, no celular que estava nas mãos da mãe de um frequentador do estabelecimento. A situação teria motivado ameaças e agressões, inclusive com uma garrafa de vidro quebrada, por parte do homem e de outros três indivíduos que o acompanhavam. O caçula, então, passou a ser agredido no rosto até a chegada do mais velho.

Os irmãos também se queixaram de os seguranças do bar não só negligenciaram a proteção de ambos como os pegaram pela nuca e os colocaram para fora do local, expondo-os a uma nova situação de perigo.