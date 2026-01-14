O escritor suíço Erich von Däniken, autor que marcou gerações ao popularizar a chamada “arqueologia alienígena” e que esteve em Bauru em uma de suas passagens pelo Brasil, morreu aos 90 anos. A informação foi confirmada por seus representantes neste domingo (11). Ele faleceu no sábado (10), após breve internação em um hospital de Unterseen, cidade próxima a Berna, na Suíça.

Erich von Däniken esteve em Bauru para falar sobre sua obra. Em 2013, ele participou de uma palestra na USP de Bauru, organizada em torno de seus trabalhos (como "A História Está Errada" e outros), com público local e da região. A visita estava ligada ao lançamento de obras do autor publicadas no Brasil pela Idea Editora, que é bauruense e era editora no Brasil das obras de Däniken. Em 2014, A Idea lançou o livro dele chamado “Sinais dos Deuses".

Com mais de 40 livros publicados e cerca de 70 milhões de exemplares vendidos em mais de 30 idiomas, von Däniken tornou-se um dos autores suíços mais lidos no mundo. A notoriedade veio em 1968, com o lançamento de "Eram os Deuses Astronautas", obra na qual defendeu a hipótese de que civilizações antigas teriam recebido influência tecnológica de seres extraterrestres.