O acordo entre União Europeia e Mercosul é, por si só, uma peça de arqueologia diplomática: negociado por mais de duas décadas, atravessou mudanças de governo, ciclos econômicos e reviravoltas ideológicas. Em certos momentos, pareceu um projeto condenado a permanecer em estado de promessa – útil como símbolo, insuficiente como política.

O que muda agora não é apenas o texto; é o ambiente internacional. A retomada de tração do acordo deve ser lida à luz de uma reorganização do sistema comercial em que regras gerais perdem centralidade e a barganha volta a ser feita com menos pudor. Nesse quadro, a política norte-americana recente – associada à figura de Donald Trump como catalisador – atuou como acelerador de um processo maior: a passagem de uma ordem mais “institucionalizada” para uma ordem mais multicêntrica, com maior peso do regionalismo e da negociação sob pressão.

A hipótese é simples: quando a potência líder sinaliza que pode relativizar compromissos e tratar comércio como instrumento de disputa, os demais atores se movem para reduzir vulnerabilidades. Isso cria um incentivo para que a UE “feche” acordos pendentes com blocos relevantes, não apenas por convicção liberal, mas por cálculo: diversificar mercados, assegurar fornecimentos, aumentar resiliência e ganhar espaço normativo. Não é altruísmo; é realpolitik econômica.