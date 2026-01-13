A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Infraestrutura, segue com as obras de recuperação do Viaduto João Simonetti, conhecido como viaduto da rua 13 de Maio, que estão em ritmo intenso e avançaram para uma nova etapa nesta semana. Nesta fase, foi concluída a fresagem da capa asfáltica na alça de acesso à avenida Nuno de Assis, ação necessária para possibilitar a recuperação das juntas de dilatação nesse trecho.

A prefeitura esclarece que, apesar do avanço dos trabalhos, a alça ainda não será liberada para o tráfego neste momento, uma vez que a liberação ocorrerá somente após a conclusão de toda a recuperação do viaduto, garantindo mais segurança e durabilidade à estrutura.

A obra teve início em outubro de 2025 e tem previsão de término em julho de 2026, prazo estabelecido em razão da complexidade dos serviços executados em uma das principais ligações viárias da cidade.