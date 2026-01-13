Suzane von Richthofen, que foi condenada a 39 anos e seis meses de prisão pelo assassinato dos próprios pais, foi ao 27º Distrito Policial, na zona sul de São Paulo, no último sábado (10). Na ocasião, ela esteve na delegacia para reivindicar a liberação do corpo do tio materno, o médico Miguel Abdalla Neto, de 76 anos, encontrado morto na sexta-feira (9), em sua residência, na região do Campo Limpo, o que lhe foi negado. O objetivo seria legitimar-se para ficar com parte da herança do parente, que não tem herdeiros diretos.

A Polícia Civil de São Paulo apura o óbtito como morte suspeita. Segundo as primeiras informações, não havia sinais de arrombamento no imóvel e a principal hipótese é de mal súbito ou morte natural, o que ainda será confirmado por exames periciais. A polícia foi acionada após Miguel não comparecer ao trabalho e não atender à diarista. Perícias foram solicitadas ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML).

Miguel Abdalla Neto era ginecologista e irmão de Marisa von Richthofen, mãe de Suzane e de Andreas von Richthofen. Após o assassinato de Marisa e do marido, Manfred Albert von Richthofen, em 2002, coube ao tio assumir a guarda de Andreas, então menor de idade.