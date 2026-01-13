Com apoio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) da Polícia Civil de Bauru, a Polícia Civil de Londrina (PR) cumpriu mandados de busca e apreensão na cidade contra integrantes de uma organização criminosa envolvida em um roubo de diamantes avaliado em R$ 15 milhões, ocorrido na cidade paranaense.

As ações fazem parte da Operação Focinheira, deflagrada na manhã desta terça-feira (13) pelo setor operacional da 10ª Subdivisão Policial (SDP) de Londrina, com o objetivo de desarticular o grupo criminoso autodenominado “Pit Bull Missão”, especializado em roubos de grande valor e composto, segundo a investigação, inclusive por agentes da segurança pública. Entre os alvos da operação estão policiais militares do Paraná suspeitos de participação direta no crime.

O assalto que deu origem às investigações ocorreu em 18 de novembro de 2024, na rua Eça de Queiroz, em Londrina. Na ocasião, quatro homens armados, que se passaram por policiais, abordaram um veículo Chevrolet Tracker ocupado por três vítimas vindas do Estado de São Paulo. Utilizando um Citroën C4 preto, os criminosos bloquearam a via, anunciaram o assalto e fugiram posteriormente em um Chevrolet Captiva prata.