Com apoio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) da Polícia Civil de Bauru, a Polícia Civil de Londrina (PR) cumpriu mandados de busca e apreensão na cidade contra integrantes de uma organização criminosa envolvida em um roubo de diamantes avaliado em R$ 15 milhões, ocorrido na cidade paranaense.
As ações fazem parte da Operação Focinheira, deflagrada na manhã desta terça-feira (13) pelo setor operacional da 10ª Subdivisão Policial (SDP) de Londrina, com o objetivo de desarticular o grupo criminoso autodenominado “Pit Bull Missão”, especializado em roubos de grande valor e composto, segundo a investigação, inclusive por agentes da segurança pública. Entre os alvos da operação estão policiais militares do Paraná suspeitos de participação direta no crime.
O assalto que deu origem às investigações ocorreu em 18 de novembro de 2024, na rua Eça de Queiroz, em Londrina. Na ocasião, quatro homens armados, que se passaram por policiais, abordaram um veículo Chevrolet Tracker ocupado por três vítimas vindas do Estado de São Paulo. Utilizando um Citroën C4 preto, os criminosos bloquearam a via, anunciaram o assalto e fugiram posteriormente em um Chevrolet Captiva prata.
Inicialmente, as vítimas omitiram o valor real do prejuízo, mas a investigação revelou, a partir de mensagens trocadas pelos próprios suspeitos, que foi subtraído um lote de diamantes avaliado em R$ 15 milhões.
De acordo com a Polícia Civil, o grupo possuía divisão clara de tarefas e planejamento detalhado por meio de aplicativos de mensagens. Havia os executores da abordagem, integrantes responsáveis pela logística e fuga, um suspeito que atuou como “isca” para atrair as vítimas e um mentor que coordenava a ação.
Com base nas provas reunidas, a Justiça expediu cinco mandados de prisão preventiva, inclusive contra policiais militares apontados como executores do roubo, além de 15 mandados de busca e apreensão em Londrina, Ibiporã, Bauru e São Paulo. Também foi determinado o sequestro de bens e valores até o limite de R$ 15 milhões para reparação dos danos.
Todos os alvos de prisão preventiva já foram detidos. As equipes policiais seguem em diligências para apreensão de materiais e aprofundamento das investigações. A operação contou com o apoio da Corregedoria da Polícia Militar e de outras unidades da Polícia Civil.
Como desdobramento do caso, a Polícia Civil do Paraná informou que também foram expedidos mandados de busca contra as próprias vítimas do roubo, diante de indícios de lavagem de dinheiro. Uma delas, de Bauru, onde celular, por exemplo, foi apreendido. A procedência dos diamantes não foi esclarecidas. O material apreendido será submetido à perícia para identificar o destino das pedras preciosas.