15 de janeiro de 2026
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
NO CPP 1

Ao voltar da 'saidinha', detento de Bauru engole minicelulares

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Arquivo JCNET
CPP 1 de Bauru
CPP 1 de Bauru

Um reeducando de 28 anos foi flagrado pelo scanner corporal do Centro de Progressão Penitenciária (CPP 1) de Bauru com quatro minicelulares no estômago, durante exame realizado quando ele retornava do benefício da saída temporária, no último dia 5 deste mês.

O boletim de ocorrência (BO), no entanto, foi registrado no Plantão Policial na manhã desta terça-feira (13), depois que o preso do regime semiaberto recebeu alta médica.

Quando os equipamentos foram identificados, ele foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bela Vista e, posteriormente, transferido ao Pronto-Socorro Central, onde passou por raio-x e exames de endoscopia para a retirada dos aparelhos.

O reeducando foi reconduzido ao CPP 1, onde permanecerá em cela disciplinar.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários