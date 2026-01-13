Um reeducando de 28 anos foi flagrado pelo scanner corporal do Centro de Progressão Penitenciária (CPP 1) de Bauru com quatro minicelulares no estômago, durante exame realizado quando ele retornava do benefício da saída temporária, no último dia 5 deste mês.

O boletim de ocorrência (BO), no entanto, foi registrado no Plantão Policial na manhã desta terça-feira (13), depois que o preso do regime semiaberto recebeu alta médica.

Quando os equipamentos foram identificados, ele foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bela Vista e, posteriormente, transferido ao Pronto-Socorro Central, onde passou por raio-x e exames de endoscopia para a retirada dos aparelhos.