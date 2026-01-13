15 de janeiro de 2026
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
OPINIÃO

Código de Defesa do Contribuinte: avanços e desafios

Por Heraldo Garcia Vitta | O autor é Advogado, Juiz Federal aposentado e ex-Promotor de Justiça
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter

A recente aprovação da lei que institui o Código de Defesa do Contribuinte de impostos tem sido amplamente noticiada, sobretudo em razão dos mecanismos rigorosos voltados ao chamado devedor contumaz.

No âmbito federal considera-se devedor contumaz aquele que possui débitos iguais ou superiores a quinze milhões de reais, cabendo a Estados e Municípios fixar, por lei própria, os parâmetros aplicáveis em suas respectivas esferas.

Esse enfoque, no entanto, acabou ofuscando outro aspecto relevante da legislação. Embora o Código também faça referência aos chamados “contribuintes bons pagadores”, o tratamento conferido a eles permanece essencialmente burocrático.

Perdeu-se, nesse ponto, oportunidade importante de criar incentivos concretos ao cumprimento regular das obrigações tributárias, por meio de mecanismos de estímulo e reconhecimento — as chamadas sanções premiais.

Medidas como a flexibilização para aceitação ou substituição de garantias, a redução mais expressiva de juros e multas — que poderia chegar a até setenta por cento — ou mesmo a utilização de créditos de prejuízo fiscal para quitação parcial de dívidas não foram incorporadas à legislação final, em razão de vetos (não aprovação) do Presidente da República.

Ainda assim, o debate público não deve ignorar os avanços, ainda que de natureza teórica, trazidos pelo Código, em favor do contribuinte. A lei estabelece que a Administração Fazendária deve presumir a boa-fé do contribuinte, reduzir a litigiosidade, auxiliar o contribuinte no cumprimento das obrigações tributárias, atuar com ética e decoro e prestar informações claras sobre a situação fiscal do cidadão.

O contribuinte passa a ter explicitados direitos relevantes, como o de receber comunicações claras e compreensíveis, ser tratado com respeito e urbanidade, acessar seus documentos fiscais e contar com assistência de Advogado.

O sistema tributário brasileiro, contudo, continua marcado por elevada complexidade, instabilidade normativa e interpretações divergentes. Nesse cenário, o contribuinte — seja pessoa física, seja empresário — frequentemente enfrenta insegurança jurídica, mesmo quando busca agir corretamente.

Esse quadro tende a se agravar no contexto da Reforma Tributária, que introduz novas exigências e desafios operacionais. Diante disso, o Código de Defesa do Contribuinte, embora simbolicamente relevante, pouco acrescenta de forma prática para equilibrar a relação entre Fisco e contribuinte.

Assim, o desafio permanece: transformar princípios declarados em garantias efetivas, capazes de oferecer previsibilidade, segurança jurídica e um ambiente mais racional para quem produz, investe e paga impostos.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários