JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
PERTO DO GASPARINI

Casal fica ferido em capotamento na Marechal Rondon, em Bauru

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Arquivo JC
Vítimas foram encaminhadas ao Pronto-Socorro Central (PSC) de Bauru e não correm risco de morte, segundo o BO
Um homem de 62 anos e a esposa dele, de 65 anos, ficaram feridos em um capotamento ocorrido no início da tarde desta segunda-feira (12), na altura do quilômetro 353 da rodovia Marechal Rondon (SP-300), nas proximidades do Núcleo Gasparini, em Bauru.

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), o casal estava em uma caminhonete Toyota Hilux conduzida pela mulher quando, por razões a serem esclarecidas, por volta das 13h20, ela perdeu o controle da direção, capotou e atingiu a canaleta de águas pluviais.

Na sequência, o veículo ficou imobilizado no canteiro central. O passageiro ficou preso nas ferragens e foi retirado pelo Corpo de Bombeiros. O casal foi levado pelas equipes de resgate ao Pronto-Socorro Central (PSC), onde ficou internado, sem risco de morte.

Além dos bombeiros, atuaram na ocorrência equipes da Polícia Rodoviária e concessionária que administra o trecho. O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

