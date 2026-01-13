Um homem de 62 anos e a esposa dele, de 65 anos, ficaram feridos em um capotamento ocorrido no início da tarde desta segunda-feira (12), na altura do quilômetro 353 da rodovia Marechal Rondon (SP-300), nas proximidades do Núcleo Gasparini, em Bauru.
De acordo com o boletim de ocorrência (BO), o casal estava em uma caminhonete Toyota Hilux conduzida pela mulher quando, por razões a serem esclarecidas, por volta das 13h20, ela perdeu o controle da direção, capotou e atingiu a canaleta de águas pluviais.
Na sequência, o veículo ficou imobilizado no canteiro central. O passageiro ficou preso nas ferragens e foi retirado pelo Corpo de Bombeiros. O casal foi levado pelas equipes de resgate ao Pronto-Socorro Central (PSC), onde ficou internado, sem risco de morte.
Além dos bombeiros, atuaram na ocorrência equipes da Polícia Rodoviária e concessionária que administra o trecho. O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.