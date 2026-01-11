Um veículo furtado foi recuperado pela Polícia Militar na manhã deste domingo (11), no Jardim Nova Bauru. Durante a ocorrência, policiais ouviram um disparo de arma de fogo efetuado por suspeitos, que fugiram para uma área de mata próxima ao local.
De acordo com o boletim de ocorrência (BO), a equipe da PM realizava patrulhamento quando recebeu, via Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), a informação sobre o furto de um GM Corsa Wind, com placas de Pederneiras. O veículo foi localizado no bairro Ferradura Mirim, mas, ao perceberem a aproximação da viatura, os ocupantes abandonaram o carro e fugiram a pé.
Durante as buscas, os policiais relataram ter ouvido um disparo de arma de fogo. No interior do veículo, foram encontradas uma munição calibre 45 e uma chave micha, possivelmente utilizada no furto, conforme informa o registro policial.
A perícia foi acionada e realizou os trabalhos no local. O proprietário do automóvel informou que percebeu o furto por volta das 4h50, ao sair de casa para trabalhar e constatar que o veículo não estava mais estacionado em frente à residência.
Após os procedimentos periciais, o carro foi devolvido ao proprietário. O caso foi registrado como furto de veículo e disparo de arma de fogo. Até o momento, os suspeitos não foram localizados. Segundo a descrição da PM, os indivíduos eram altos, magros e usavam, respectivamente, uma camisa vermelha colorida e uma camisa verde com calça jeans.