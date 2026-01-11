Um veículo furtado foi recuperado pela Polícia Militar na manhã deste domingo (11), no Jardim Nova Bauru. Durante a ocorrência, policiais ouviram um disparo de arma de fogo efetuado por suspeitos, que fugiram para uma área de mata próxima ao local.

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), a equipe da PM realizava patrulhamento quando recebeu, via Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), a informação sobre o furto de um GM Corsa Wind, com placas de Pederneiras. O veículo foi localizado no bairro Ferradura Mirim, mas, ao perceberem a aproximação da viatura, os ocupantes abandonaram o carro e fugiram a pé.

Durante as buscas, os policiais relataram ter ouvido um disparo de arma de fogo. No interior do veículo, foram encontradas uma munição calibre 45 e uma chave micha, possivelmente utilizada no furto, conforme informa o registro policial.