Aproxima-se a data em que o Senado Federal brasileiro apreciará, e votará, o nome do indicado pelo Presidente da República para ocupar a vaga de Luis Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal. É ele, Jorge Messias, Advogado-Geral da União.

A indicação de nome a vir ocupar cada uma das onze cadeiras do STF é competência exclusiva do Presidente da República. É o que define o artigo 84 da Constituição Federal. Já o artigo 101 da mesma Carta ratifica o texto anterior e estabelece os requisitos a serem cumpridos pelo indicado: Notável saber jurídico e reputação ilibada.

Ainda, a Emenda Constitucional 122/2022 fixa que o indicado deva ter entre 35 e 70 anos. Acrescente-se a esses requisitos aquele que exige que o escolhido seja brasileiro nato. Vale lembrar ainda que regra anterior fixava em 65 anos a idade máxima para tanto.