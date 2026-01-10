O perfil da Casa Branca publicou uma foto em preto e branco do presidente Donald Trump triunfante com o acrônimo FAFO que, no linguajar do baixo Bronx sintetiza a frase: Fuck Around and Find Out. Numa tradução livre e mais educada, seria o nosso Vacilou, Perdeu. Ou, Quem Mexe com Fogo acaba Tostado.

Ironizava o presidente venezuelano Nicolás Maduro, abduzido pela tropa de elite norte-americana, acusado de chefiar o narcoterrorismo. Perante a Corte de Nova York, onde Maduro foi apresentado, essa queixa já foi retirada e não se sabe qual a substituirá. A de fraudar eleições não pode ser porque Trump apoiou a vice-presidente Delcy Rodriguez, marxista desde o seu pai e que prega a continuidade do "regime bolivariano". O povo venezuelano livrou-se de Maduro, mas não da ditadura.

Simón Bolivar passou a ser venerado pelo marxismo venezuelano, depois que Hugo Cháves começou a citá-lo em seus discursos, como o grande inspirador do socialismo. Foi a primeira vez que uma figura histórica, depois de 200 anos, passou da direita para a esquerda. O próprio Karl Marx chamou Bolívar de "canalha", por defender o absolutismo monárquico nos territórios que ele ajudara a libertar do rei espanhol. Foi latifundiário e senhor de escravos. Seu maior medo era que negros, índios e mestiços tomassem o governo e instalassem uma "pardocracia". Benito Mussolini, o criador do fascismo, elegeu Bolivar à condição de herói e ele mesmo se julgava uma reencarnação do caudilho.