Na manhã desta sexta-feira (9), por volta das 8h45, policiais militares da Equipe de Cavalaria do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (13.º Baep) flagraram a venda de drogas no interior de um vagão abandonado da linha férrea no Centro de Bauru. Um homem, que estava com porções de crack, pinos com cocaína e dinheiro, foi preso em flagrante e permaneceu à disposição da Justiça.

De acordo com a corporação, as diligências visando ao combate ao tráfico ocorreram em uma área de linha férrea paralela à avenida Pedro de Toledo, local reiteradamente fiscalizado por ser conhecido como ponto recorrente de comercialização de drogas, especialmente no interior de vagões ferroviários abandonados.

Considerando as características do terreno, de difícil acesso para as viaturas, e o histórico de evasões de suspeitos quando notam a aproximação policial, a equipe realizou incursão a pé com o objetivo de impedir fugas. Durante a ação, três homens foram visualizados no interior de um vagão ferroviário abandonado.