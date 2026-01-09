Um motociclista de 20 anos sofreu uma fratura no fêmur, na noite desta quinta-feira (8), após colisão com um carro na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), a Bauru-Marília, em Bauru. O condutor do automóvel fugiu e não havia sido identificado até a publicação desta reportagem.

De acordo com o registro policial, o acidente ocorreu por volta das 19h30, no quilômetro 351, na altura do Núcleo Fortunato Rocha Lima. Por razões a serem esclarecidas, a motocicleta atingiu a traseira do carro.

Com fratura no fêmur, o motociclista foi socorrido e levado ao Pronto-Socorro Central (PSC). Ele não soube informar detalhes do veículo envolvido. As circunstâncias da colisão serão investigadas pela Polícia Civil.