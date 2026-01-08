Referência no mercado de festas e eventos em Bauru e região, a Erica Zagatto Decorações apresenta sua mais nova solução para quem busca praticidade, estilo e personalidade na hora de celebrar: os kits “Pegue e Monte”, com mais de 30 temas exclusivos.

A novidade chega para facilitar a vida de quem deseja transformar aniversários, chás, confraternizações e comemorações especiais em ambientes encantadores, criativos e acessíveis, sem abrir mão de um visual profissional. A proposta é simples e eficiente: o cliente retira o kit na loja e monta a decoração com facilidade, imprimindo seu próprio toque ao evento.

Com ampla experiência na criação de cenários personalizados e decorações com balões, a empresária Erica Zagatto mais uma vez se antecipa às tendências do segmento e coloca à disposição do público uma linha completa de kits temáticos, pensados para diferentes estilos e ocasiões.

“Queremos oferecer uma opção prática e criativa para quem deseja decorar a própria festa, com autonomia, mas sem abrir mão da estética profissional. São mais de 30 temas disponíveis, que vão do infantil às festas adultas, permitindo que cada cliente escolha aquilo que mais combina com sua celebração”, destaca Erica.

Segundo a empresária, os kits já incluem todos os elementos essenciais, como painéis, capas de mesa e itens decorativos, com montagem fácil e intuitiva. A variedade de temas agrada desde quem prefere decorações lúdicas e coloridas até aqueles que optam por composições mais elegantes e sofisticadas um diferencial que reforça o compromisso da marca com qualidade, criatividade e atendimento personalizado.

Além da praticidade, o modelo “Pegue e Monte” transforma a decoração em parte da experiência da festa, permitindo que familiares e amigos participem da montagem, tornando o momento ainda mais especial e memorável. A equipe da Erica Zagatto Decorações está à disposição para auxiliar na escolha do tema ideal e orientar sobre a montagem, garantindo que cada evento seja único e inesquecível.

Serviço

WhatsApp: (14) 99769-9245 – Rosângela

Instagram: @ez.decoracoes

Facebook: Erica Zagatto Decorações