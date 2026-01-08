O Brasil inicia 2026 com um cenário econômico que exige reflexão e, sobretudo, responsabilidade. Não há como ignorar: o crescimento projetado para este ano será insuficiente para atender às necessidades do país. A expectativa é de expansão abaixo de 2%, reflexo direto de uma política monetária restritiva, conduzida pelo Banco Central, que mantém a taxa Selic em patamar elevado — atualmente em 15% ao ano — para perseguir uma meta de inflação de 3%, e não apenas o teto de 4,5%.

Essa postura conservadora tem razão de ser. Em 2025 a inflação ficou acima de 4%, próxima ao limite máximo da meta. Para 2026, as projeções indicam algo em torno de 4,1%, ainda distante do centro desejado. O Banco Central, portanto, age para conter pressões inflacionárias, mas também para garantir atratividade aos títulos públicos. Afinal, sem juros altos, quem financiaria um Estado que insiste em ampliar gastos e injetar liquidez no mercado?

Aqui está o ponto crucial: enquanto o governo federal pratica uma política fiscal frouxa, aumentando despesas e elevando a dívida, o Banco Central faz o papel de freio, tentando evitar que a inflação saia do controle. É um contraciclo que custa caro à economia real, pois encarece o crédito, desestimula investimentos e limita o consumo.