Vivemos o “dia seguinte” do ataque dos Estados Unidos à Venezuela, onde o presidente do vizinho país e sua mulher foram arrestados e conduzidos ao território norte-americano, para serem processados. A derrubada do governante que sofre tantas restrições, inclusive a de ter fraudado eleições para se manter no poder, soa como fato consumado. O grande ponto de interrogação está no que o governo de Washington fará com a Venezuela, hoje subjugada às suas forças militares. Quem derrubou o governo estabelecido mediante uma série de acusações, tem o dever de adotar medidas que recoloquem o país nos eixos e, principalmente, devolvam melhores condições de vida à população sofrida pelas três décadas do governo bolivariano do falecido coronel Hugo Chávez e de seu sucessor, Nicolás Maduro. E as primeiras providências já são anunciadas.

O presidente Donald Trump, dos EUA, delegou ao secretário de Estado Marco Rubio a tarefa de administrar a Venezuela como delegado norte-americano e empossou no lugar de Maduro a sua vice, Delcy Rodríguez Gómez, que assumiu na segunda-feira. Os EUA vão se empenhar na reconstrução da prospecção e indústria do petróleo, que Chávez e Maduro destruíram por razões políticas e econômicas. As empresas norte-americanas que tiveram a estrutura nacionalizada pelos bolivarianos serão chamadas de volta com o compromisso de investir e explorar o setor. Os recursos ali produzidos – disse Trump – deverão ser investidos no país e nas condições de vida da população, que hoje passa fome. A migração de venezuelanos ocorre desde 2014, quando a crise econômica do vizinho país se agravou. Hoje existem 7,9 milhões de venezuelanos vivendo fora do seu país, sendo 700 mil deles em território brasileiro. Se a situação nacional melhorar, boa parte deles deverá retornar.

É comentário geral que a Venezuela aprofundou a crise ao oferecer benesses a determinados segmentos da sociedade em troca de votos e vantagens políotico-eleitorais. fícios sociais com os seus recursos econômicos. A crise do petróleo eclodida em 2008 – quando também explodiu a bolha imobiliária dos Estados Unidos – promoveu o desequilíbrio e a miséria só aumentou, obrigando muitos cidadãos e familiares a buscar abrigo nos países fronteiriços. O esquerdismo exacerbado de Chávez e Maduro – ambos membros do Foro de São Paulo – serviu para agravar o quadro econômico do país e ensejou o estabelecimento de castas econômicas em detrimento do povo.