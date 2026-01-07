Um homem de 44 anos, apontado como autor de diversos furtos na região do Santa Luzia, em Bauru, foi preso em flagrante pela Polícia Militar nesta terça-feira (6), depois de entrar em uma empresa do mesmo bairro e fugir levando nas costas um bebedouro avaliado em R$ 800,00.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), o suspeito foi visto por um funcionário do estabelecimento, que acompanhava as câmeras de segurança. O trabalhador acionou a PM e aguardou a equipe da corporação chegar, depois de abordar, no quarteirão da empresa, o homem já conhecido por delitos anteriores no local e nas imediações.

No plantão da Polícia Civil, o indiciado alegou ser usuário de drogas, confirmou furtos anteriores e informou que trocaria o bebedouro por entorpecentes, consta do BO. Antes de ser levado à autoridade policial, foi encaminhado com escoriações à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Mary Dota para atendimento médico.