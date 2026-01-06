Dois homens foram presos por furto qualificado na manhã desta segunda-feira (5), em Bauru, após serem surpreendidos pela Polícia Militar quando pulavam o muro do imóvel de onde tentavam subtrair vários materiais. A ocorrência, cuja localização não foi informada pela corporação, foi registrada depois que uma denúncia foi feita via telefone 190, ao Centro de Operações da Polícia Militar (Copom).

Segundo a PM, uma equipe da 1ª Companhia do 4º Batalhão de Caçadores se deslocou até o endereço passado e flagrou os suspeitos com os objetos furtados. Ambos foram abordados imediatamente e confessaram o crime, acrescenta a PM.

Com a dupla, os policiais recuperaram quatro monitores, dois teclados de computador, duas fechaduras eletrônicas, um projetor de imagem, uma trena de 30 metros, três alicates, um pé de cabra, cerca de 50 quilos de fiação elétrica e uma arma de choque.