PEGOS NO PULO

Dupla furta obra e é flagrada ao pular muro do imóvel em Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Parte do material recuperado e devolvido pela PM
Parte do material recuperado e devolvido pela PM

Dois homens foram presos por furto qualificado na manhã desta segunda-feira (5), em Bauru, após serem surpreendidos pela Polícia Militar quando pulavam o muro do imóvel de onde tentavam subtrair vários materiais. A ocorrência, cuja localização não foi informada pela corporação, foi registrada depois que uma denúncia foi feita via telefone 190, ao Centro de Operações da Polícia Militar (Copom).

Segundo a PM, uma equipe da 1ª Companhia do 4º Batalhão de Caçadores se deslocou até o endereço passado e flagrou os suspeitos com os objetos furtados. Ambos foram abordados imediatamente e confessaram o crime, acrescenta a PM.

Com a dupla, os policiais recuperaram quatro monitores, dois teclados de computador, duas fechaduras eletrônicas, um projetor de imagem, uma trena de 30 metros, três alicates, um pé de cabra, cerca de 50 quilos de fiação elétrica e uma arma de choque.

Os dois homens foram encaminhados ao Plantão Policial, onde permaneceram presos, à disposição da Justiça. Todo o material furtado foi avaliado em aproximadamente R$ 10 mil e restituído à vítima.

