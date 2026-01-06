Nicolás Maduro é indefensável sob qualquer ótica democrática. São mais de 13 anos de um regime autoritário marcado por assassinatos políticos, perseguições, fome, colapso institucional e intolerância. A Venezuela deixou de ser uma democracia há muito tempo e se transformou em um Estado capturado por um grupo que governa pela força, pelo medo e pela repressão. Isso é fato, amplamente documentado por organismos internacionais, ONGs e pela própria diáspora venezuelana espalhada pelo mundo.

Nada disso, no entanto, autoriza a tomada de um país “de assalto”.

Causa, no mínimo, estranheza a narrativa apresentada por Donald Trump ao afirmar que o Exército americano teria entrado na Venezuela e prendido Maduro em “47 segundos”. Ditadores não sobrevivem por mais de uma década sem aparato de segurança, sem inteligência militar, sem estruturas de defesa, sem bunkers, sem aliados internos e externos. A história recente mostra que regimes autoritários caem por colapso interno, pressão popular, negociações ou longos conflitos não como em um roteiro de Hollywood envolvendo CIA e Delta Force.