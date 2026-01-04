É muito difícil acreditar e, por mais “profetizados” que já tenham sido muitas coisas, ainda nos fazem céticos. E mesmo estando aí, na nossa fuça, ainda relutamos a um entendimento, sem a aceitação dos fatos.

Uma coisa que acho interessante é como a globalização/tecnologias fazendo tudo em tempo real e esses “forçam fenômenos” cada vez mais. O da língua, por exemplo, mesmo sabendo que ela está em constante movimento, não sendo estática. Ainda assim, leva-se tempo para nos adaptarmos às “novas” palavras e aos seus contextos. E os sentidos destas que, às vezes, ficam mais noutras (apenas ou nem isso) o tempo de sabermos seus significados, e já caem no adormecimento. Não me esquecendo também das gírias, estas que também fazem parte das línguas.

Mas acho eu, sem querer ousar, ou me meter com gigantes como Pasquale Cipro Neto, Lispector, Drummond, Guimarães Rosa, Chico, Gil e Caetano e outras feras. Mas, como curioso, podemos ir até que bem mesmo até sendo outras línguas estrangeiras. Mas nada é muito por acaso, muito vai dos fenômenos (que só crescem) e das ações e a reações, a partir destes.