O Brasil registrou 1.492 feminicídios em 2024 (o número deste ano de 2025 ainda está em contabilização). Foram registradas 13.870 tentativas de feminicídio no mesmo período e mais de 60% das vítimas eram mulheres negras, sendo que a maioria tinha entre 18 e 44 anos.

O mais alarmante é que a maior parte dos crimes ocorreu na residência das vítimas e, em 97% dos casos, o agressor era o companheiro ou ex-companheiro. Foram contabilizados mais de 100 mil registros de descumprimento de medidas protetivas, o que demonstra falhas neste sistema de “proteção”.

Estes números acima são do Mapa Nacional da Violência de Gênero, criado pelo Observatório da Mulher contra a Violência, surgido no Senado da República. Eles demonstram que no Brasil, e no mundo, sempre houve um movimento cultural histórico de que as mulheres não podem ir longe demais e que devem estar sob controle, comando e subjugação masculina.